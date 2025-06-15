"Юнайтед" начал переговоры с Эмилиано Мартинесом

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с голкипером "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес.

Своей игрой за "Виллу" Мартинес заслужил репутацию одного из лучших голкиперов в мире после перехода из "Арсенала" в 2020 году. В этот период Эмилиано также успел выиграть ЧМ-2022 со сборной Аргентины.



Однако сейчас будущее Мартинеса на "Вилла Парк" выглядит туманным, несмотря на то, что саудовские клубы не заинтересованы в приглашении 32-летнего аргентинца.



По информации ESPN Argentina, "Юнайтед" уже начал переговоры с Мартинесом, который открыт к переезду на "Олд Траффорд". "Красные дьяволы" называются наиболее предпочтительным направлением для Эмилиано.



Сейчас первым номером "Юнайтед" остается Андре Онана, однако оба своих сезона в Манчестере он провел неубедительно.