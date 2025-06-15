"Юнайтед" начал переговоры с Эмилиано Мартинесом

Эмилиано Мартинес "Манчестер Юнайтед" начал переговоры с голкипером "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес.

Своей игрой за "Виллу" Мартинес заслужил репутацию одного из лучших голкиперов в мире после перехода из "Арсенала" в 2020 году. В этот период Эмилиано также успел выиграть ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

Однако сейчас будущее Мартинеса на "Вилла Парк" выглядит туманным, несмотря на то, что саудовские клубы не заинтересованы в приглашении 32-летнего аргентинца.

По информации ESPN Argentina, "Юнайтед" уже начал переговоры с Мартинесом, который открыт к переезду на "Олд Траффорд". "Красные дьяволы" называются наиболее предпочтительным направлением для Эмилиано.

Сейчас первым номером "Юнайтед" остается Андре Онана, однако оба своих сезона в Манчестере он провел неубедительно.




Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2025 16:00

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  1. narcot 15.06.2025 16:32 # narcot
    нахуя тер штеген, когда есть аргентинская дыра на рынке. пиздец

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  2. john47 15.06.2025 16:28 # john47
    Оставили бы Давида. Сейчас бы голову не ломали. "Эффективный менеджмент" (нет).

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