"Юнайтед" начал переговоры с Эмилиано Мартинесом
"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с голкипером "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес.
Своей игрой за "Виллу" Мартинес заслужил репутацию одного из лучших голкиперов в мире после перехода из "Арсенала" в 2020 году. В этот период Эмилиано также успел выиграть ЧМ-2022 со сборной Аргентины.
Однако сейчас будущее Мартинеса на "Вилла Парк" выглядит туманным, несмотря на то, что саудовские клубы не заинтересованы в приглашении 32-летнего аргентинца.
По информации ESPN Argentina, "Юнайтед" уже начал переговоры с Мартинесом, который открыт к переезду на "Олд Траффорд". "Красные дьяволы" называются наиболее предпочтительным направлением для Эмилиано.
Сейчас первым номером "Юнайтед" остается Андре Онана, однако оба своих сезона в Манчестере он провел неубедительно.
15.06.2025 16:00
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нахуя тер штеген, когда есть аргентинская дыра на рынке. пиздец
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Оставили бы Давида. Сейчас бы голову не ломали. "Эффективный менеджмент" (нет).
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