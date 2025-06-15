"Арсенал" выигрывает борьбу за Хато

"Арсенал" выигрывает борьбу за защитника голландского "Аякса" Йоррела Хато.

Как сообщает TEAMtalk, "Челси" по-прежнему очень заинтересован в Хато, но в данный момент "синие" сосредоточены на выступлении на клубном Чемпионате Мира.



Это дало "Арсеналу" преимущество, и за последние дни "канониры" добились значительного прогресса в переговорах о покупке 19-летнего голландца, за которым также следят "Ливерпуль" и "Ньюкасл".



"Арсенал" договаривается не только с "Аяксом", но и с представителями Хато, и отклик лагеря Йоррела оказался очень позитивным.



Поэтому "Арсенал" надеется вскоре согласовать шестилетний контракт с Хато и договориться с "Аяксом" на компенсацию в районе 50 миллионов евро (43 млн. фунтов).