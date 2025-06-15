Забарный договорился с ПСЖ

Защитник "Борнмута" Илья Забарный согласовал условия личного контракта.

Как и некоторые свои партнеры по "Борнмуту", своей игрой в завершившемся сезоне Забарный привлек внимание больших клубов, включая "Челси".



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что ПСЖ выигрывает борьбу за Забарного. 22-летний игрок сборной Украины уже дал свое согласие присоединиться к победителям Лиги Чемпионов.



ПСЖ все еще предстоит согласовать с "Борнмутом" размер компенсации за Забарного, и в данный момент два клуба продолжают переговоры.



Забарный может стать второй потерей команды Андони Ираолы этим летом после защитника Дина Хейсена, ушедшего в "Реал".