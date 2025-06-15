Аит-Нури: "Гвардиола — лучший тренер в мире"

Новичок "Манчестер Сити" Райан Аит-Нури уверен, что в лице Хосепа Гвардиолы будет работать с лучшим тренером в мире.

Ранее на этой неделе "Сити" подтвердил покупку Аит-Нури у "Вулверхэмптона" за 36.3 млн. фунтов, включая бонусы.



Своей игрой за "волков" Аит-Нури заслужил репутацию одного из лучших крайних защитников в Премьер-Лиге, однако 23-летний алжирец уверен, что под руководством Гвардиолы сможет прибавить еще.



"Играть за эту команду — это мечта, у нас отличные игроки. Я очень упорно трудился с момента, как приехал в Англию, и я горжусь собой. Пеп сможет значительно улучшить меня, он лучший в мире. Это невероятно, чего добился "Сити" в последние годы. Я прибавлю и буду прогрессировать на поле", — цитирует Аит-Нури Sky Sports.