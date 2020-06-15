"Тоттенхэм" выкупил Теля у "Баварии"
"Тоттенхэм" подтвердил, что выкупил вингера Матиса Теля у немецкой "Баварии" за 29.8 млн. фунтов.
Тель провел в "Тоттенхэме" вторую половину минувшего сезона на правах аренды, приняв участие в 20 матчах и забив три гола. Матис помог "шпорам" выиграть Лигу Европы.
"Тоттенхэму" изначально принадлежала опция выкупа Теля, однако "шпоры" не стали ей пользоваться, а договорились с "Баварией" о снижении цены за Матиса до 29.8 млн. фунтов.
Договорившись с "Баварией", "Тоттенхэм" заключил с 20-летним французом контракт до 2031 года.
Отметим, что Тель стал первым приобретением "Тоттенхэма" при новом главном тренере Томасе Франке, едва прибывшим из "Брентфорда".
15.06.2025 12:00
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