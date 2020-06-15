"Тоттенхэм" выкупил Теля у "Баварии"

Матис Тель "Тоттенхэм" подтвердил, что выкупил вингера Матиса Теля у немецкой "Баварии" за 29.8 млн. фунтов.

Тель провел в "Тоттенхэме" вторую половину минувшего сезона на правах аренды, приняв участие в 20 матчах и забив три гола. Матис помог "шпорам" выиграть Лигу Европы.

"Тоттенхэму" изначально принадлежала опция выкупа Теля, однако "шпоры" не стали ей пользоваться, а договорились с "Баварией" о снижении цены за Матиса до 29.8 млн. фунтов.

Договорившись с "Баварией", "Тоттенхэм" заключил с 20-летним французом контракт до 2031 года.

Отметим, что Тель стал первым приобретением "Тоттенхэма" при новом главном тренере Томасе Франке, едва прибывшим из "Брентфорда".




Метки Бавария, Тель, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 264




Поиск: