"Тоттенхэм" выкупил Теля у "Баварии"

"Тоттенхэм" подтвердил, что выкупил вингера Матиса Теля у немецкой "Баварии" за 29.8 млн. фунтов.

Тель провел в "Тоттенхэме" вторую половину минувшего сезона на правах аренды, приняв участие в 20 матчах и забив три гола. Матис помог "шпорам" выиграть Лигу Европы.



"Тоттенхэму" изначально принадлежала опция выкупа Теля, однако "шпоры" не стали ей пользоваться, а договорились с "Баварией" о снижении цены за Матиса до 29.8 млн. фунтов.



Договорившись с "Баварией", "Тоттенхэм" заключил с 20-летним французом контракт до 2031 года.



Отметим, что Тель стал первым приобретением "Тоттенхэма" при новом главном тренере Томасе Франке, едва прибывшим из "Брентфорда".