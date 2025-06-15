Ширер считает, что "Ньюкасл" может побороться за титул Премьер-Лиги

Легенда "Ньюкасла" Алан Ширер считает, что "сороки" могут вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги в новом сезоне.

В завершившемся сезоне "Ньюкасл" не только квалифицировался в Лигу Чемпионов, но и завоевал Кубок Лиги — свой первый за 70 лет трофей на внутренней арене.



Однако Ширер чувствует, что команда Эдди Хау может замахнуться на большее, если получит качественное усиление этим летом.



"Думаю, у этого "Ньюкасла" шансы на титул выше, чем были в мои времена. Та команда была действительно хороша, но эта сделала то, что не смогли бы, не смог сэр Бобби Робсон, не смог Кевин Киган".



"И Эдди Хау сделал это, преодолев трудный путь. Они выиграли Кубок Лиги, на своем пути победив команды, которые все были в топ-4 или топ-5 таблицы: "Форест", "Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль".



"Могут ли они побороться за титул? Это будет возможно, если они подпишут правильных игроков. Если к августу они совершат два-три классных приобретения, их положение будет лучше", — цитирует Ширера Daily Mirror.