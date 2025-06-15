Ван дер Сар советует МЮ дать второй шанс Антони

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар посоветовал "красным дьяволам" дать второй шанс вингеру Антони.

Антони великолепно отыграл вторую половину минувшего сезона, отправившись в аренду в испанский "Реал Бетис". Там 25-летний бразилец совершил 14 результативных действий в 26 матчах.



Согласно слухам, приоритет "Юнайтед" — продать Антони этим летом, однако Ван дер Сар против ухода экс-игрока "Аякса".



"К счастью, я больше не в том положении, чтобы диктовать клубу, какого рода игроков нужно пригласить, но они на правильном пути к тому, чтобы подписать более опытного нападающего и, возможно, еще кого-нибудь".



"Они подписали двух хороших игроков в зимнее окно, поэтому они должны быть в порядке, если доверятся своему тренеру".



"Возможно, уйдет Гарначо. Я бы сказал им вернуть Антони, но я не уверен, что это реалистично", — сообщил Ван дер Сар The Sun.