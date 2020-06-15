"Юнайтед" готов выйти из борьбы за Мбемо

"Манчестер Юнайтед" готов выйти из борьбы за вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

В начале июня "Брентфорд" отклонил предложение "Юнайтед" по Мбемо в размере 55 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов.



С тех пор "Брентфорд" успел отпустить своего главного тренера Томаса Франка в "Тоттенхэм", который сразу же включился в борьбу за Мбемо. Издание Daily Mirror даже сообщило, что "шпоры" предложили 70 млн. фунтов за Бриана.



По информации ESPN, "Юнайтед" сделал выводы из своих ошибок прошлого и больше переплачивать не собирается. Если договориться с "Брентфордом" не удастся, "красные дьяволы" готовы обратиться к запасным вариантам.



В качестве этих запасных вариантов называются Эберечи Эзе из "Кристал Пэлас" и Антуан Семеньо из "Борнмута".