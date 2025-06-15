Робертсон хочет перейти в "Атлетико"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заинтересован в переходе в испанский "Атлетико".

Только накануне появилась информация, что "Атлетико" сделал Робертсона своей целью номер один по укреплению левого фланга обороны.



По информации журналиста Фабрицио Романо, "Атлетико" уже начал переговоры по согласованию трансфера Робертсона, а сам Энди хотел бы отправиться в Ла Лигу вслед за Трентом Александер-Арнольдом, едва сменившим "Ливерпуль" на "Реал".



"Ливерпуль" едва ли будет стоять на пути у 31-летнего Робертсона, от контракта которого остается один год. В данный момент "красные" находятся на пороге покупки Милоша Керкеза у "Борнмута".