Робертсон хочет перейти в "Атлетико"

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заинтересован в переходе в испанский "Атлетико".

Только накануне появилась информация, что "Атлетико" сделал Робертсона своей целью номер один по укреплению левого фланга обороны.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Атлетико" уже начал переговоры по согласованию трансфера Робертсона, а сам Энди хотел бы отправиться в Ла Лигу вслед за Трентом Александер-Арнольдом, едва сменившим "Ливерпуль" на "Реал".

"Ливерпуль" едва ли будет стоять на пути у 31-летнего Робертсона, от контракта которого остается один год. В данный момент "красные" находятся на пороге покупки Милоша Керкеза у "Борнмута".




Метки Атлетико, Ливерпуль, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 643

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  1. meshuggah 15.06.2025 08:46 # meshuggah
    Бляяя все бывшие ползадюпники обсыкают картонку

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  2. lovrentiy 15.06.2025 08:16 # lovrentiy
    Менять на Альвареса

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  3. largo-winch 15.06.2025 08:07 # largo-winch
    Будут соседями с Трентом

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  4. noi39 15.06.2025 07:22 # noi39
    Робертсон-это не про оборону,а сейчас тем более.

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