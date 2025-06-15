У "Юнайтед" есть три альтернативы Дьекерешу

"Манчестер Юнайтед" обратился к шорт-листу из трех запасных вариантов после того, как нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш отверг интерес "красных дьяволов".

Накануне в британских и португальских медиа появилась информация, что представители Дьекереша сообщили "Юнайтед" о нежелании Виктора переходить в клуб с "Олд Траффорд".



Утверждалось, что 27-летний швед, забивший 54 гола в 52 матчах за "Спортинг" в минувшем сезоне, мечтает играть за "Арсенал" и выступать в Лиге Чемпионов.



В данный момент нет никаких гарантий, что "Арсенал" действительно купит Дьекереша, поэтому "Юнайтед" не отчаивается, но одновременно "красные дьяволы" активизировали свой интерес к Уго Экитике из "Айнтрахта".



Экитике привлек внимание больших клубов, забив 22 гола и отдав 12 результативных передач за "Айнтрахт" в сезоне 2024/25. Помимо "Юнайтед", за 22-летним французом также следят "Ливерпуль" и "Челси".



"Юнайтед" уже контактирует с "Айнтрахтом", который оценивает Экитике в 85 миллионов фунтов, но у "дьяволов" есть еще две альтернативы Дьекерешу.



Этими альтернативами, как утверждает Daily Mirror, являются Виктор Осимхен из "Наполи" и Жан-Филипп Матета из "Кристал Пэлас".



Осимхен не входит в планы "Наполи", минувший сезон отыграв в аренде за "Галатасарай", где 26-летний нигериец отличился 37 раз в 41 матче.



Недавно Осимхен отверг роскошное предложение "Аль-Хиляля", потому что хочет остаться в Европе, и в этом может быть шанс "Юнайтед".



Что касается Матета, то он тоже провел сильный сезон, забив 17 голов и завоевав с "Пэлас" Кубок Англии. Преимущество 27-летнего француза в том, что ему не нужна адаптация к Премьер-Лиге.