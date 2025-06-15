Кит Эндрюс — фаворит на должность главного тренера "Брентфорда"

Кит Эндрюс Кит Эндрюс стал фаворитом на вакантную должность главного тренера "Брентфорда".

"Брентфорд" был вынужден начать поиски нового рулевого после того, как Томас Франк собрался в "Тоттенхэм" на замену уволенному Анге Постекоглу.

С работой в "Брентфорде" связывали многих специалистов, включая Кирана Маккенну из "Ипсвича" и Скотта Паркера из "Бернли", однако Sky Sports утверждает, что "пчелы" склоняются к назначению Эндрюса.

Минувший сезон 44-летний Эндрюс провел в качестве ассистента Франка, отвечая за стандартные положения в "Брентфорде". Ранее Кит также поработал в "Шеффилд Юнайтед", "МК Донс", взрослой и молодежной сборных Ирландии.

В течение 16 лет своей игровой карьеры Эндрюс представлял "Вулверхэмптон", "МК Донс", "Блэкберн" и "Болтон". За ирландскую сборную полузащитник провел 35 матчей.

"Брентфорд" не боится пойти на такой шаг, потому что в свое время Франк получил повышение до главного тренера, тоже будучи ассистентом.




Метки Брентфорд, тренеры, Эндрюс

Автор mihajlo   

Дата 15.06.2025 00:05

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