Кит Эндрюс — фаворит на должность главного тренера "Брентфорда"

Кит Эндрюс стал фаворитом на вакантную должность главного тренера "Брентфорда".

"Брентфорд" был вынужден начать поиски нового рулевого после того, как Томас Франк собрался в "Тоттенхэм" на замену уволенному Анге Постекоглу.



С работой в "Брентфорде" связывали многих специалистов, включая Кирана Маккенну из "Ипсвича" и Скотта Паркера из "Бернли", однако Sky Sports утверждает, что "пчелы" склоняются к назначению Эндрюса.



Минувший сезон 44-летний Эндрюс провел в качестве ассистента Франка, отвечая за стандартные положения в "Брентфорде". Ранее Кит также поработал в "Шеффилд Юнайтед", "МК Донс", взрослой и молодежной сборных Ирландии.



В течение 16 лет своей игровой карьеры Эндрюс представлял "Вулверхэмптон", "МК Донс", "Блэкберн" и "Болтон". За ирландскую сборную полузащитник провел 35 матчей.



"Брентфорд" не боится пойти на такой шаг, потому что в свое время Франк получил повышение до главного тренера, тоже будучи ассистентом.