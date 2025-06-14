Кендри Паес будет тренироваться с "Челси"

Вингер Кендри Паес отправился в Америку, чтобы приступить к тренировкам с "Челси", но на клубном Чемпионате Мира не сыграет.

"Челси" еще два года назад приобрел Паеса у "Индепендьенте дель Валье" за 17.6 млн. фунтов, позволив Кендри остаться в ведущем клубе Эквадора до наступления 18 лет.



Паес справил 18-летие в мае и сейчас, как сообщает журналист Бен Джейкобс, вылетел в Америку, чтобы присоединиться к команде Энцо Марески.



Паес не был включен в заявку "Челси" на клубный Чемпионат Мира, но, по крайней мере, сможет тренироваться с "синими".



На "Стэмфорд Бридж" считают, что Паес пока не готов к выступлениям за первую команду, планируя отправить эквадорского вундеркинда в аренду на сезон 2025/26.