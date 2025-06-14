Дьекереш не хочет в "Юнайтед", мечтая об "Арсенале"

Нападающий лиссабонского "Спортинга" Виктор Дьекереш готов отвергнуть "Манчестер Юнайтед" ради своей "мечты" об "Арсенале".

По информации The Guardian, "Юнайтед" уже провел предварительные переговоры насчет покупки Дьекереша.



Однако представители Дьекереша сообщили "Юнайтед", что Виктор не желает воссоединиться со своим бывшим главным тренером Рубеном Аморимом, только в ноябре сменившим Лиссабон на Манчестер.



Вместо этого 27-летний швед мечтает отправиться в "Арсенал", где бы он смог выступить в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.



"Юнайтед", который не попал в еврокубки на следующий сезон, не отчаивается, сохраняя надежду заполучить Дьекереша. Это может случиться, если "Арсенал" выйдет из борьбы за Виктора — например, заполучив Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".



Ожидается, что для приобретения Дьекереша потребуется сумма около 80 миллионов евро (68 млн. фунтов).