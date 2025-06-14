Куанса готов сделать "следующий шаг"
Защитник "Ливерпуля" Джарелл Куанса заявил, что готов "сделать следующий шаг" в своей карьере.
На днях появились слухи, что в приобретении Куансы заинтересован главный тренер "Байера" Эрик Тен Хаг, вызвавшись обеспечить Джарелла регулярной игровой практикой.
Сам Куанса в данный момент выступает за молодежную сборную Англии на Чемпионате Европы U-21, однако Джарелл не скрывает, что хочет исполнять более важную роль, нежели в "Ливерпуле" в минувшем сезоне.
"Думаю, я могу многому научиться благодаря этим трем сезонам на профессиональном уровне. Я проделал этот путь из "Бристоль Сити", и сейчас я в очень хорошем положении, чтобы сделать следующий шаг".
"Это стало возможно благодаря тому, что я упорно трудился и сохранял концентрацию на том, что я могу контролировать".
"Что касается будущего, то мне сослужит хорошую службу, если я просто склоню голову и буду упорно трудиться", — цитирует Куансу Liverpool Echo.
14.06.2025 21:00
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