Куанса готов сделать "следующий шаг"

Защитник "Ливерпуля" Джарелл Куанса заявил, что готов "сделать следующий шаг" в своей карьере.

На днях появились слухи, что в приобретении Куансы заинтересован главный тренер "Байера" Эрик Тен Хаг, вызвавшись обеспечить Джарелла регулярной игровой практикой.



Сам Куанса в данный момент выступает за молодежную сборную Англии на Чемпионате Европы U-21, однако Джарелл не скрывает, что хочет исполнять более важную роль, нежели в "Ливерпуле" в минувшем сезоне.



"Думаю, я могу многому научиться благодаря этим трем сезонам на профессиональном уровне. Я проделал этот путь из "Бристоль Сити", и сейчас я в очень хорошем положении, чтобы сделать следующий шаг".



"Это стало возможно благодаря тому, что я упорно трудился и сохранял концентрацию на том, что я могу контролировать".



"Что касается будущего, то мне сослужит хорошую службу, если я просто склоню голову и буду упорно трудиться", — цитирует Куансу Liverpool Echo.