"Бавария" может перехватить Шешко

Немецкая "Бавария" может помешать "Арсеналу" заполучить нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

Шешко считается целью номер один "Арсенала" среди нападающих, которые доступны для трансфера этим летом. Достоверно известно, что "канониры" уже ведут переговоры с "РБ Лейпциг".



Однако Bild утверждает, что в борьбу за Шешко все еще может вступить "Бавария", которая рассматривает 21-летнего словенца в качестве преемника для Харри Кейна.



В последние годы Кейн тяготеет к тому, чтобы отходить назад за мячом, поэтому главный тренер "Баварии" Венсан Компани готов разместить Харри и Шешко на поле одновременно, опустив капитана сборной Англии на позицию 10-го номера.



Добавим, за два своих сезона в Лейпциге Шешко забил 39 голов в 87 матчах.