"Тоттенхэм" выкупит Теля за 30 млн. фунтов

"Тоттенхэм" близок к выкупу вингера Матиса Теля у "Баварии" за 30 миллионов фунтов.

Вторую половину сезона 2025/26 Тель провел в "Тоттенхэме" на правах аренды, забив два гола в 13 матчах Премьер-Лиги и завоевав со "шпорами" трофей Лиги Европы.



"Тоттенхэму" принадлежала опция выкупа Теля за 43-47 млн. фунтов, однако "шпорам" удалось убедить "Баварию" отпустить 20-летнего француза за 30 млн. фунтов.



The Guardian ожидает, что теперь постоянный трансфер Теля в "Тоттенхэм" будет подтвержден в ближайшие 48 часов. Клуб и игрок не отказались от продолжения сотрудничества даже после того, как в Северном Лондоне сменился главный тренер, и на место уволенного Анге Постекоглу пришел Томас Франк.



Телю предстоит стать первым приобретением "Тоттенхэма" при Франке, однако ожидается, что это не повлияет на интерес "шпор" к Бриану Мбемо из "Брентфорда".