Постекоглу может возглавить "Аль-Ахли"

Уволенный с поста главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу может вернуться к работе благодаря саудовскому "Аль-Ахли".

"Тоттенхэм" указал Постекоглу на дверь через 16 дней после своего триумфа в финале Лиги Европы, не простив австралийскому специалисту провальное выступление в Премьер-Лиге.



Постекоглу покинул "Тоттенхэм" с компенсацией в 5 миллионов фунтов, а еще 10 млн. фунтов "шпоры" потратили на приглашение Томаса Франка из "Брентфорда".



По информации The Athletic, Постекоглу был сразу же включен в шорт-лист "Аль-Ахли", который может попрощаться со своим рулевым Маттиасом Яйссле, выигравшим Лигу Чемпионов АФК в минувшем сезоне.



Помимо Постекоглу, в шорт-листе "Аль-Ахли" также значится бывший рулевой "Барселоны" Хави.