Энди Робертсон стал целью для "Атлетико"
Испанский "Атлетико" сделал Энди Робертсона из "Ливерпуля" своей целью номер один по укреплению левого фланга обороны.
Согласовав приобретение звезды "Байера" Флориана Вирца, теперь "Ливерпуль" сосредоточит свое внимание на переговорах с "Борнмутом" о покупке левого защитника Милоша Керкеза.
Керкез оценивается в 45 миллионов фунтов, и сложно представить, что "Ливерпуль" потратит такие деньги на игрока, которому отведена роль дублера для Робертсона.
"Атлетико" увидел в этом возможность переманить Робертсона. По информации журналиста Фабрицио Романо, гранд Ла Лиги котирует 31-летнего шотландца даже выше, чем Тео Эрнандеса из "Милана".
Добавим в чемпионском для "Ливерпуля" сезоне Премьер-Лиги 2024/25 Робертсон сыграл 33 матча и лишь отдал одну результативную передачу, что стало худшим показателем для Энди за все время его выступлений за "красных".
14.06.2025 17:00
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Ему бы на заработки, в МЛС.
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