Ван дер Сар: "Онана будет в порядке в следующем сезоне"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар считает, что "красным дьяволам" не нужно избавляться от голкипера Андре Онана.

Онана неоднозначно отыграл оба своих сезона в "Юнайтед" после перехода из "Интера" за 47 миллионов фунтов в 2023 году.



Согласно слухам, "Юнайтед" хочет обзавестись новым голкипером этим летом, однако Ван дер Сар чувствует, что со следующего сезона у Онана пойдет игра.



"Я давно его знаю. Он провел четыре или пять лет в "Аяксе". Я тренировался с ним и видел его становление".



"У него есть сильные стороны. Он атлетичен. У него хорошая реакция при отражении ударов. Он хорошо владеет ногами и все такое. Уверен, он преодолеет это".



"Иногда тебе бывает непросто. Иногда это связано с твоей игрой или с оказываемым давлением".



"Но я видел его игру за "Аякс", за "Интер", в финалах Лиги Чемпионов. Уверен, он будет в порядке в следующем сезоне".



"Думаю, в "Юнайтед" есть другие позиции, где они должны стремиться обладать игроками получше, другими игроками. Я не думаю, что им стоит заниматься вратарской ситуацией сейчас", — сообщил Ван дер Сар talkSPORT.