МЮ планирует еще четыре приобретения
"Манчестер Юнайтед" планирует совершить еще четыре приобретения этим летом.
Этим летом "Юнайтед" уже потратил 62.5 млн. фунтов, пригласив нападающего Матеусу Кунью из "Вулверхэмптона".
В данный момент "Юнайтед" сосредоточен на переговорах по вингеру "Брентфорда" Бриану Мбемо, перехватить которого пытается новый главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк.
Также "Юнайтед" по-прежнему нужен забивной форвард, и среди рассматриваемых "красными дьяволами" вариантов значатся Виктор Дьекереш из "Спортинга" и Виктор Осимхен из "Наполи".
Наконец, наставник "Юнайтед" Рубен Аморим хочет пригласить в свою команду полузащитника и голкипера, утверждает Daily Mirror. "Дьяволы" едва попрощались с Кристианом Эриксеном, а будущее Андре Онана и Алтая Байындыра выглядит туманно.
14.06.2025 15:00
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нихуя бля петушочки а вы не ахуели?
оказывается 400 сотрудников уволили чтобы 10-ку лимонов сэкономить, а бабки то есть у этих крыс...
МДААААААААа
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