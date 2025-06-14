МЮ планирует еще четыре приобретения

Рубен Аморим "Манчестер Юнайтед" планирует совершить еще четыре приобретения этим летом.

Этим летом "Юнайтед" уже потратил 62.5 млн. фунтов, пригласив нападающего Матеусу Кунью из "Вулверхэмптона".

В данный момент "Юнайтед" сосредоточен на переговорах по вингеру "Брентфорда" Бриану Мбемо, перехватить которого пытается новый главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк.

Также "Юнайтед" по-прежнему нужен забивной форвард, и среди рассматриваемых "красными дьяволами" вариантов значатся Виктор Дьекереш из "Спортинга" и Виктор Осимхен из "Наполи".

Наконец, наставник "Юнайтед" Рубен Аморим хочет пригласить в свою команду полузащитника и голкипера, утверждает Daily Mirror. "Дьяволы" едва попрощались с Кристианом Эриксеном, а будущее Андре Онана и Алтая Байындыра выглядит туманно.




Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2025 15:00

Количество просмотров Просмотров: 805

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bembo 14.06.2025 15:30 # bembo
    нихуя бля петушочки а вы не ахуели?
    оказывается 400 сотрудников уволили чтобы 10-ку лимонов сэкономить, а бабки то есть у этих крыс...
    МДААААААААа

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: