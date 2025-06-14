МЮ планирует еще четыре приобретения

"Манчестер Юнайтед" планирует совершить еще четыре приобретения этим летом.

Этим летом "Юнайтед" уже потратил 62.5 млн. фунтов, пригласив нападающего Матеусу Кунью из "Вулверхэмптона".



В данный момент "Юнайтед" сосредоточен на переговорах по вингеру "Брентфорда" Бриану Мбемо, перехватить которого пытается новый главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк.



Также "Юнайтед" по-прежнему нужен забивной форвард, и среди рассматриваемых "красными дьяволами" вариантов значатся Виктор Дьекереш из "Спортинга" и Виктор Осимхен из "Наполи".



Наконец, наставник "Юнайтед" Рубен Аморим хочет пригласить в свою команду полузащитника и голкипера, утверждает Daily Mirror. "Дьяволы" едва попрощались с Кристианом Эриксеном, а будущее Андре Онана и Алтая Байындыра выглядит туманно.