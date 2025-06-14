"Галатасарай" сделал запрос насчет Алиссона
Турецкий "Галатасарай" сделал запрос насчет голкипера "Ливерпуля" Алиссона.
Как сообщает Sky Sport Germany, "Галатасарай" находится в поисках голкипера мирового уровня и несколько недель назад установил контакт с лагерем Алиссона.
Однако Алиссон, чей контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 2027 года, не проявил интереса к переезду в Турцию.
Этим летом "Ливерпуль" покинул дублер Алиссона в лице Кувина Келлехера, перебравшись в "Брентфорд". На его место из "Валенсии" прибывает Георгий Мамардашвили.
Алиссон является безусловным первым номером "Ливерпуля" с момента своего перехода из "Ромы" в 2018 году.
14.06.2025 14:00
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Новость для советской хроники на два предложения)
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совсем ебнулись?
впрочем за спрос - не бьют в нос
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