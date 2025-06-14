"Галатасарай" сделал запрос насчет Алиссона

Алиссон Турецкий "Галатасарай" сделал запрос насчет голкипера "Ливерпуля" Алиссона.

Как сообщает Sky Sport Germany, "Галатасарай" находится в поисках голкипера мирового уровня и несколько недель назад установил контакт с лагерем Алиссона.

Однако Алиссон, чей контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 2027 года, не проявил интереса к переезду в Турцию.

Этим летом "Ливерпуль" покинул дублер Алиссона в лице Кувина Келлехера, перебравшись в "Брентфорд". На его место из "Валенсии" прибывает Георгий Мамардашвили.

Алиссон является безусловным первым номером "Ливерпуля" с момента своего перехода из "Ромы" в 2018 году.




Метки Алиссон, Галатасарай, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 741

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bmw-e34 14.06.2025 14:30 # bmw-e34
    Новость для советской хроники на два предложения)

    (ответить)

  2. b84 14.06.2025 14:09 # b84
    совсем ебнулись?
    впрочем за спрос - не бьют в нос

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: