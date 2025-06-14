"Галатасарай" сделал запрос насчет Алиссона

Турецкий "Галатасарай" сделал запрос насчет голкипера "Ливерпуля" Алиссона.

Как сообщает Sky Sport Germany, "Галатасарай" находится в поисках голкипера мирового уровня и несколько недель назад установил контакт с лагерем Алиссона.



Однако Алиссон, чей контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 2027 года, не проявил интереса к переезду в Турцию.



Этим летом "Ливерпуль" покинул дублер Алиссона в лице Кувина Келлехера, перебравшись в "Брентфорд". На его место из "Валенсии" прибывает Георгий Мамардашвили.



Алиссон является безусловным первым номером "Ливерпуля" с момента своего перехода из "Ромы" в 2018 году.