Терри теряет надежду стать главным тренером

Бывший капитан "Челси" Джон Терри признался, что теряет надежду однажды стать главным тренером.

С 2018 по 2021 год Терри трудился ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле". С тех пор Джон пытается начать самостоятельную тренерскую карьеру, но все тщетно.



Отсутствие самостоятельного опыта, запятнанная расистским скандалом репутация и жесткая конкуренция со стороны иностранных тренеров поставили Терри на грань того, чтобы отказаться от своей мечты.



"Моя страсть к этой работе ничуть не уменьшилась. Конечно, я хочу стать главным тренером. Это пожирает моя время, потому что я смотрю матчи, пересматриваю матчи, я прохожу курсы, я трачу так много времени ради этой возможности".



"Чем дольше это продолжается, тем выше вероятность, что я подведу черту и скажу: "Знаете что? Я собираюсь сосредоточиться на других вещах". Я был капитаном "Челси", я был капитаном своей сборной, и я приводил эти команды к большим успехам. Я не знаю, почему я не получаю этой возможности. Правда не знаю".



"Я не думаю, что английские тренеры имеют те же возможности. Думаю, нас ущемляют иностранные тренеры, которые доминировали в своих лигах не самого высокого уровня, но все равно получают возможности в Великобритании и Премьер-Лиге".



"Я проходил собеседования в клубах из низших дивизионов, и их обратная связь такова, что прежде всего у меня нет опыта, а мои три год в "Вилле" по сути ничего не значат. Я абсолютно наслаждался своим пребыванием в "Вилле". Я чувствую себя готовым. Я знаю, что я готов. Я получил все лицензии, я так много смотрю футбол".



"У меня хороший жизненный баланс, я счастлив. У меня есть дела за пределами футбола, я провожу время с семьей и частично занимаюсь с детьми из академии "Челси", поэтому у меня действительно славный жизненный баланс", — цитирует Терри Daily Mirror.