"Эвертон" нацелился на Тьерно Барри

"Эвертон" хочет укрепить свое нападение с помощью нападающего испанского "Вильярреала" Тьерно Барри.

"Эвертон" остро нуждается в приглашении нападающего, потому что "ириски" проиграли борьбу "Челси" за Лиама Делапа, Армандо Бройю было решено не выкупать после сезона аренды, а контракт Доминика Калверт-Левина истекает в конце июня.



По информации The Guardian, "Эвертон" сосредоточил свое внимание на Барри, который в завершившемся сезоне забил 19 голов, включая 11 в Ла Лиге, что помогло "Вильярреалу" квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



Контракт 22-летнего француза предусматривает отступные в 40 миллионов евро (34 млн. фунтов), однако "Эвертон" надеется договориться на сумму меньше.



Добавим, в данный момент Барри выступает за молодежную сборную Франции на Чемпионате Европы U-21.