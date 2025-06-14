"Реал" отказался от борьбы с "Арсеналом" за Субименди

Испанский "Реал" решил отказаться от борьбы с "Арсеналом" за полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.

На протяжении последних месяцев не утихали слухи, что "Реал" может увести Субименди из под носа у "Арсенала".



Особенно эти слухи усилились, когда "Реал" назначил своим новым главным тренером Хаби Алонсо, который сам является воспитанником "Реал Сосьедад".



Однако AS утверждает, что Субименди "покинул орбиту" "Реала", который уже переключился на альтернативные варианты.



В то же время "Арсенал" сохраняет уверенность насчет приобретения Субименди и считает трансфер 26-летнего игрока сборной Испании согласованным.