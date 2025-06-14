Маринакис вернул себе полный контроль над "Форест"

Бизнесмен Евангелос Маринакис вернул себе полный контроль над "Ноттингем Форест" после непопадания своего клуба в Лигу Чемпионов.

В апреле Маринакис отошел от активного управления "Форест", переписав все свои акции на слепой траст.



Маринакис поступил таким образом, чтобы избежать возможного конфликта интересов и претензий со с стороны УЕФА, ведь Евангелос также владеет греческим "Олимпиакосом".



Но если "Олимпиакос" свое первенство выиграл и квалифицировался в Лигу Чемпионов, то "Форест" в топ-5 Премьер-Лиги не удержался и попал только в Лигу Европы.



Учитывая сложившуюся ситуацию, Маринакис восстановил свой статус как полноценного руководителя клуба с "Сити Граунд", сообщает Sky Sports.