У "Сити" нет предложений по Грилишу

"Манчестер Сити" пока не получил никаких предложений насчет Джека Грилиша и может отпустить английского вингера в аренду.

"Сити" дал ясно понять о своей готовности расстаться с Грилишем этим летом, не включив Джека в заявку на клубный Чемпионат Мира.



Грилиша сватали в "Тоттенхэм" и "Эвертон", однако The Guardian стало известно, что пока никто не попытался приобрести 29-летнего игрока сборной Англии.



В августе 2021 "Сити" приобрел Грилиша у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов, и сейчас "горожане" готовы отпустить Джека за сумму вдвое меньше.



Цена в 50 млн. фунтов — не единственная проблема к постоянному трансферу Грилиша. У Джека остается еще два года по контракту с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.



Если покупателей на Грилиша так и не объявится, "Сити" может подумать о том, чтобы отправить Джека в аренду на следующий сезон.