У "Сити" нет предложений по Грилишу
"Манчестер Сити" пока не получил никаких предложений насчет Джека Грилиша и может отпустить английского вингера в аренду.
"Сити" дал ясно понять о своей готовности расстаться с Грилишем этим летом, не включив Джека в заявку на клубный Чемпионат Мира.
Грилиша сватали в "Тоттенхэм" и "Эвертон", однако The Guardian стало известно, что пока никто не попытался приобрести 29-летнего игрока сборной Англии.
В августе 2021 "Сити" приобрел Грилиша у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов, и сейчас "горожане" готовы отпустить Джека за сумму вдвое меньше.
Цена в 50 млн. фунтов — не единственная проблема к постоянному трансферу Грилиша. У Джека остается еще два года по контракту с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.
Если покупателей на Грилиша так и не объявится, "Сити" может подумать о том, чтобы отправить Джека в аренду на следующий сезон.
14.06.2025 09:00
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отравят в аренду и будут 60-70% его зарплаты покрывать
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Никому не всрался сднивший алкаш да ещё с такой бешенной личкой
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