У "Сити" нет предложений по Грилишу

Джек Грилиш "Манчестер Сити" пока не получил никаких предложений насчет Джека Грилиша и может отпустить английского вингера в аренду.

"Сити" дал ясно понять о своей готовности расстаться с Грилишем этим летом, не включив Джека в заявку на клубный Чемпионат Мира.

Грилиша сватали в "Тоттенхэм" и "Эвертон", однако The Guardian стало известно, что пока никто не попытался приобрести 29-летнего игрока сборной Англии.

В августе 2021 "Сити" приобрел Грилиша у "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов, и сейчас "горожане" готовы отпустить Джека за сумму вдвое меньше.

Цена в 50 млн. фунтов — не единственная проблема к постоянному трансферу Грилиша. У Джека остается еще два года по контракту с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.

Если покупателей на Грилиша так и не объявится, "Сити" может подумать о том, чтобы отправить Джека в аренду на следующий сезон.




Метки Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 14.06.2025 09:00

Количество просмотров Просмотров: 295

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. standard 14.06.2025 10:22 # standard
    отравят в аренду и будут 60-70% его зарплаты покрывать

    (ответить)

  2. sausage 14.06.2025 09:50 # sausage
    Никому не всрался сднивший алкаш да ещё с такой бешенной личкой

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: