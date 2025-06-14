Моуриньо готов приютить Уолкера в "Фенербахче"

Турецкий "Фенербахче" сделал запрос насчет защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.

Напомним, вторую половину сезона 2024/25 Уолкер провел в "Милане" на правах аренды, но итальянский клуб решил не выкупать Кайла.



Уолкер не входит в планы главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, который не взял его на клубный Чемпионат Мира, и теперь 35-летний англичанин ищет новое пристанище.



По информации журналиста Фабрицио Романо, приютить Уолкера готов наставник "Фенербахче" Жозе Моуриньо. Турецкий клуб уже контактирует с лагерем ветерана.



"Фенербахче" предпочитает взять Уолкера в аренду, но поскольку контракт Кайла с "Сити" истекает следующим летом, это означало бы, что экс-игрок "Тоттенхэма" уже не вернется в Манчестер.