Кунья объяснил, почему выбрал "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Матеус Кунья объяснил, почему выбрал "красных дьяволов" для продолжения своей карьеры.

В минувший четверг "Юнайтед" официально представил Кунью, который был приобретен у "Вулверхэмптона" за 62.5 млн. фунтов.



На Кунью претендовали и некоторые другие гранды Премьер-Лиги, однако 26-летний бразилец хотел перейти только в "Юнайтед", который он поддерживает с детства.



"Это самая распространенная фраза, которую ты можешь сказать в такой момент, но это исполнение мечты для меня".



"Возможно, глядя со стороны, люди не понимают мое решение. Но когда ты всегда мечтал играть здесь, на этот переход легче решиться".



"Для меня никто не сравнится с "Юнайтед". Конечно, это был сложный сезон для всех здесь. Думаю, мое решение показывает, что этот клуб значит для меня и каким, как я верю, этот клуб может быть".



"И, конечно, я буду делать все возможное, играя за команду своей мечты и помогая команде своей мечты добиваться побед".



"Как я уже сказал, мне сложно найти слова, чтобы объяснить, что этот клуб значит для меня. Это забавная история, потому что только у моей бабушки дома мы могли смотреть Премьер-Лигу".



"У меня дома не было этого канала, и у моего двоюродного брата не было этого канала. Поэтому на выходных мы собирались у моей бабушки, чтобы смотреть Премьер-Лигу".



"У меня есть двоюродный брат, который старше меня и который болеет за "Юнайтед". Благодаря ему я начал смотреть Премьер-Лигу и поддерживать "Юнайтед".



"Этот клуб всегда был немного внутри меня. Когда я играл с братом на улице, на гравийном покрытии, как это обычно бывает в Бразилии, мы называли эти поля "Олд Траффорд". Представьте себе. Поэтому вау — так сложно быть здесь и вспоминать прошлое. Это очень эмоционально для меня", — сообщил Кунья MUTV.



Также Кунья поделился своими мыслями насчет главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, чья персона тоже была важным фактором в решении Матеуса.



"Всегда проще, когда рядом с тобой есть большой тренер, который может научить тебя и показать, как нужно делать вещи, поэтому я так взволнован. И да, я так благодарен, что Рубен будет со мной каждый день, а также Анчелотти, когда я буду приезжать в сборную".



"Думаю, Рубен был очень важной причиной, почему я перешел сюда. Я действительно верю в него. После всего того, что он сделал в Португалии, я надеюсь, он сможет покорить мир, как и в Португалии".



"Но, конечно, ему нужны игроки, которые могут делать все. Я открыт к этому и хочу помогать команде и помогать ему".



"Все разговоры, которые мы вели, упростили мое решение", — сообщил Кунья MUTV.



