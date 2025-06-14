"Тоттенхэм" заинтересован в Висса

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении нападающего "Брентфорда" Йоана Висса.

Только накануне появилась информация, что "Тоттенхэм" начал переговоры с "Брентфордом", а затем и выдвинул свое предложение в 70 миллионов фунтов о покупке нападающего Бриана Мбемо.



Это последовало за тем, как "Тоттенхэм" пригласил на должность главного тренера Томаса Франка из "Брентфорда".



По информации The Guardian, Франк заинтересован в воссоединении не только с 25-летним Мбемо, но и 28-летним Висса, которого в январе пытался заполучить "Ноттингем Форест".



В завершившемся сезоне Мбемо и Висса сформировали великолепную связку, на двоих забив 39 голов и отдав 11 результативных передач в Премьер-Лиге.



У Висса остается один год по контракту, который "Брентфорд" может дополнительно продлить на 12 месяцев, и "пчелы" готовы потребовать за игрока сборной ДР Конго 40 млн. фунтов.