Гивен советует Грилишу уйти из "Сити"

Бывший голкипер "Манчестер Сити" Шей Гивен посоветовал вингеру "горожан" Джеку Грилишу сменить клуб этим летом.

Напомним, Грилиш не был включен в заявку "Сити" на клубный Чемпионат Мира. Вместо этого Джек получил возможность изучить варианты по смене клуба.



Гивен считает, что Грилиш мог бы уйти в аренду, если не хочет разрывать отношения с "Сити" насовсем. По мнению Шея, Джеку важнее всего обрести регулярную игровую практику.



"Думаю, ему нужно вернуться к тому, чтобы снова играть в футбол. Кажется, что в ближайшее время это не светит ему в "Манчестер Сити". Он мог бы уйти в аренду, великолепно сыграть сезон, вернуться и все еще быть игроком "Сити".



"По какой-то причине он толком не был задействован в финале Кубка Англии, а также в последние месяц или два. Я сам был в подобном положении".



"Он является игроком топ-уровня, и он просто хочет играть в футбол. Забудьте о всей этой окружающей его чепухе вроде волос, шлепок и всего остального. В конце концов он является игроком топ-уровня, он до сих пор игрок топ-уровня, и я верю, что он может играть за любой клуб".



"Джек просто отчаянно хочет играть в футбол. Это то, что приносит ему удовольствие. Это то, чем он хочет заниматься. Он по-прежнему обладает огромным талантом, хотя мне кажется, он должен больше играть по центру, нежели на фланге, но это тема для другого дня", — цитирует Гивена Daily Mirror.