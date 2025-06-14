Гивен советует Грилишу уйти из "Сити"
Бывший голкипер "Манчестер Сити" Шей Гивен посоветовал вингеру "горожан" Джеку Грилишу сменить клуб этим летом.
Напомним, Грилиш не был включен в заявку "Сити" на клубный Чемпионат Мира. Вместо этого Джек получил возможность изучить варианты по смене клуба.
Гивен считает, что Грилиш мог бы уйти в аренду, если не хочет разрывать отношения с "Сити" насовсем. По мнению Шея, Джеку важнее всего обрести регулярную игровую практику.
"Думаю, ему нужно вернуться к тому, чтобы снова играть в футбол. Кажется, что в ближайшее время это не светит ему в "Манчестер Сити". Он мог бы уйти в аренду, великолепно сыграть сезон, вернуться и все еще быть игроком "Сити".
"По какой-то причине он толком не был задействован в финале Кубка Англии, а также в последние месяц или два. Я сам был в подобном положении".
"Он является игроком топ-уровня, и он просто хочет играть в футбол. Забудьте о всей этой окружающей его чепухе вроде волос, шлепок и всего остального. В конце концов он является игроком топ-уровня, он до сих пор игрок топ-уровня, и я верю, что он может играть за любой клуб".
"Джек просто отчаянно хочет играть в футбол. Это то, что приносит ему удовольствие. Это то, чем он хочет заниматься. Он по-прежнему обладает огромным талантом, хотя мне кажется, он должен больше играть по центру, нежели на фланге, но это тема для другого дня", — цитирует Гивена Daily Mirror.
14.06.2025 00:05
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Только не любой клуб его 300к в неделю потянет
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