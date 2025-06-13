Гвардиола намерен выиграть клубный Чемпионат Мира

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда ставит перед собой цель выиграть клубный Чемпионат Мира.

В пятницу "Сити" прибыл во Флориду, чтобы пройти акклиматизацию и подготовиться к стартовому матчу Группы G клубного Чемпионата Мира — против марокканского "Видада" в следующую среду.



Но если некоторые команды рассматривают этот турнир как возможность получить щедрые призовые, то Гвардиолу прежде всего интересует трофей.



"Это очень, очень серьезное соревнование. Летом весь мир будет наблюдать за ним".



"Большое количество команд топ-уровня будут сражаться в этом турнире, и я могу заверить вас, что мы постараемся изо всех сил. Мы отправляемся туда, чтобы выиграть его", — цитирует Гвардиолу The Independent.