"Байер" сделал запрос насчет Клюйверта
Леверкузенский "Байер" сделал запрос насчет нападающего "Борнмута" Джастина Клюйверта.
В данный момент "Байер" находится на пороге расставания с Флорианом Вирцем, который уходит в "Ливерпуль" за 116.5 млн. фунтов.
По информации talkSPORT, часть вырученных за Вирца денег главный тренер "Байера" Эрик Тен Хаг готов потратить на своего соотечественника Клюйверта.
И хотя в ответ на поступивший запрос "Байеру" было сказано, что 26-летний голландец не продается, прежде владелец "Борнмута" Билл Фоули говорил, что каждый игрок волен уйти по правильной цене.
Сами "вишенки" приобрели Клюйверта за 9.6 млн. фунтов у "Ромы" летом 2023.
В завершившемся сезоне Клюйверт забил 12 голов и отдал шесть результативных передач, что помогло "Борнмуту" финишировать с рекордным для себя количеством очков в Премьер-Лиге — 56.
Этим летом "Борнмут" уже лишился защитника Дина Хейсена. Также гранды охотятся за другими звездами "вишенок" вроде Ильи Забарного и Антуана Семеньо.
13.06.2025 22:00
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