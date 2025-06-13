"Байер" сделал запрос насчет Клюйверта

Леверкузенский "Байер" сделал запрос насчет нападающего "Борнмута" Джастина Клюйверта.

В данный момент "Байер" находится на пороге расставания с Флорианом Вирцем, который уходит в "Ливерпуль" за 116.5 млн. фунтов.



По информации talkSPORT, часть вырученных за Вирца денег главный тренер "Байера" Эрик Тен Хаг готов потратить на своего соотечественника Клюйверта.



И хотя в ответ на поступивший запрос "Байеру" было сказано, что 26-летний голландец не продается, прежде владелец "Борнмута" Билл Фоули говорил, что каждый игрок волен уйти по правильной цене.



Сами "вишенки" приобрели Клюйверта за 9.6 млн. фунтов у "Ромы" летом 2023.



В завершившемся сезоне Клюйверт забил 12 голов и отдал шесть результативных передач, что помогло "Борнмуту" финишировать с рекордным для себя количеством очков в Премьер-Лиге — 56.



Этим летом "Борнмут" уже лишился защитника Дина Хейсена. Также гранды охотятся за другими звездами "вишенок" вроде Ильи Забарного и Антуана Семеньо.