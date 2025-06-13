"Ньюкасл" уверен, что сможет заполучить Жоао Педро
"Ньюкасл" уверен, что сможет согласовать приобретение нападающего "Брайтона" Жоао Педро.
В следующем сезоне "Ньюкасл" выступит в Лиге Чемпионов, поэтому главному тренеру "сорок" Эдди Хау нужен еще один нападающий, который разделит бомбардирское бремя с Александером Исаком.
По информации The Telegraph, "Ньюкасл" пока не выдвинул свое предложение по Педро, однако на "Сент-Джеймс Парк" уверены, что "Брайтон" позволит Жоао уйти по правильной цене.
В данный момент "Брайтон" хочет за 23-летнего бразильца, забившего 10 голов и отдавшего шесть результативных передач в минувшем сезоне Премьер-Лиги, 60 миллионов фунтов, но, вероятно, готов к торгу.
Хау имеет давний интерес к Педро и едва не подписал Жоао еще летом 2022, когда "Ньюкасл" пригласил упомянутого Исака.
Другими целями "Ньюкасла" на это лето являются вингер "Ноттингем Форест" Энтони Эланга, который оценивается в 50 млн. фунтов, и защитники Усман Диоманде из "Спортинга" с Марком Гехи из "Кристал Пэлас".
13.06.2025 21:00
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