"Тоттенхэм" предложил 70 млн. фунтов за Мбемо

"Тоттенхэм" сделал предложение в 70 миллионов фунтов о покупке вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

Слухи о том, что "Тоттенхэм" может увести Мбемо из под носа у "Манчестер Юнайтед", появились сразу после того, как Томаса Франка стали сватать на место Анге Постекоглу, уволенного с поста главного тренера "шпор".



Накануне "Тоттенхэм" подтвердил подписание трехлетнего контракта с Франком, а уже сегодня, утверждает Daily Mirror, "шпоры" предложили за Мбемо 70 млн. фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Эта сумма гораздо ближе к ожиданиям "Брентфорда", который ранее в июне отказался продать Мбемо в "Юнайтед" за 55 млн. фунтов.



В "Тоттенхэме" уверены, что возможность снова работать с Франком и сыграть в Лиге Чемпионов станут решающими факторами для Мбемо, который прежде рассматривал "Юнайтед" как свое наиболее предпочтительное направление.