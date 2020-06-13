"Тоттенхэм" подал в суд на компанию Рэтклиффа

"Тоттенхэм" подал в суд на Ineos, компанию совладельца "Манчестер Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа.

Претензии "Тоттенхэма" касаются пятилетнего спонсорского контракта, который Ineos заключила со "шпорами" в 2022 году — до того, как Рэтклифф приобрел долю в "Юнайтед".



В марте 2025 было объявлено, что Ineos досрочно прекращает сотрудничество с "Тоттенхэмом", и "шпоры" сочли это нарушением условий заключенного договора.



Как сообщает BBC, теперь "Тоттенхэм" пытается восстановить с помощью обращения в Высокий суд. Соответствующая жалоба была зарегистрирована в четверг.