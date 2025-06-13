"Байер" готовит предложение по Макати

Джеймс Макати "Манчестер Сити" находится в ожидании предложения от леверкузенского "Байера" о покупке полузащитника Джеймса Макати.

Этим летом Макати отказался от выступления за "Сити" на клубном Чемпионате Мира, вместо этого отправившись в качестве капитана молодежной сборной Англии на Чемпионат Европы U-21.

В завершившемся сезоне Макати так и не смог пробиться в стартовый состав "Сити", поэтому 22-летний англичанин согласился бы на переход в "Байер", если два клуба договорятся.

Sky Sports ожидает, что "Байер" не будет медлить со своим предложением по Макати, за которого "Сити" хочет свыше 25 миллионов фунтов плюс бонусы.




Метки Байер, Макати, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2025 17:00

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