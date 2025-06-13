"Байер" готовит предложение по Макати

"Манчестер Сити" находится в ожидании предложения от леверкузенского "Байера" о покупке полузащитника Джеймса Макати.

Этим летом Макати отказался от выступления за "Сити" на клубном Чемпионате Мира, вместо этого отправившись в качестве капитана молодежной сборной Англии на Чемпионат Европы U-21.



В завершившемся сезоне Макати так и не смог пробиться в стартовый состав "Сити", поэтому 22-летний англичанин согласился бы на переход в "Байер", если два клуба договорятся.



Sky Sports ожидает, что "Байер" не будет медлить со своим предложением по Макати, за которого "Сити" хочет свыше 25 миллионов фунтов плюс бонусы.