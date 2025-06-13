"Тоттенхэм" начал переговоры о покупке Мбемо

"Тоттенхэм" инициировал переговоры с "Брентфордом" о приобретении вингера Бриана Мбемо.

Ранее в июне "Брентфорд" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Мбемо в размере 55 миллионов фунтов, включая 10 млн. фунтов в виде бонусов. Клуб с "Олд Траффорд" считался наиболее предпочтительным направлением для Бриана.



На тот момент "Тоттенхэм" еще даже не обратился к "Брентфорду" насчет Томаса Франка, который накануне был подтвержден новым главным тренером "шпор".



Переход Франка может оказать большое влияние на будущее Мбемо. По информации Sky Sports, 25-летний игрок сборной Камеруна заинтригован возможностью воссоединиться с датским тренером в Северном Лондоне.



"Тоттенхэм" уже начал процесс по согласованию трансфера Мбемо, однако "Брентфорд" хочет за свою звезду свыше 60 млн. фунтов.



Помимо Мбемо, "Тоттенхэм" и "Юнайтед" оба претендуют и на нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.