Светская хроника за пятницу

"Ливерпуль" может купить Виктора Осимхена. Родриго не будет в "Арсенале". Деле Алли бросила девушка. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Ливерпуль" изучает возможность приобретения нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. (Givemesport)



Уход нападающего Дарвина Нуньеса из "Ливерпуля" "гарантирован". На днях насчет игрока обратился "Наполи". (Fabrizio Romano)



ПСЖ не отпустит нападающего Брадли Барколя, который интересен "Ливерпулю" и "Баварии". (Foot Mercato)



Нападающий "Реала" Родриго не перейдет в "Арсенал". (Football Insider)



"Арсенал" обдумывает приобретение вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (The Sun)



Уильямс получит от своего клуба разрешение на переговоры с "Баварией". (Sky Sport Germany)



Защитник Трево Чалоба останется в "Челси" на следующий сезон. (Football Insider)



"Манчестер Юнайтед" внимательно следит за нападающим "Кристал Пэлас" Жан-Филиппом Матета. (Football Insider)



"Тоттенхэм" готов увести вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо из под носа у "Юнайтед". (Football Insider)



"Брентфорд" не позволит своему полузащитнику Кристиану Нергору последовать за главным тренером Томасом Франком в "Тоттенхэм". (Givemesport)



"Вест Хэм" и "Брентфорд" интересуются нападающим "Рейнджерс" Хамзой Игаманом. (Foot Mercato)



"Лидс" ведет переговоры о покупке защитника "Удинезе" Яки Бийола. (Sky Sports)



Четыре клуба Премьер-Лиги готовы выплатить 1.2 млн. фунтов отступных за защитника "Миллуолла" Яфета Тангангу. (Sky Sports)



"Брайтон" готов снова отправить нападающего Эвана Фергюсона в аренду. (Football Insider)



Другое



Том Клеверли будет назначен главным тренером "Плимута", вылетевшего из Чемпионшипа. (talkSPORT)



Роб Эдвардс претендует на вакантные должности главного тренера в "Мидлсбро" и "Бристоль Сити". (talkSPORT)



Бывший наставник "Бристоль Сити" и "Сандерленда" Ли Джонсон возглавил бельгийский "Ломмел". (Sky Sports)



В следующем сезоне Кубок Лиги слегка изменит свой формат, добавив предварительный раунд. Это связано с тем, что сразу девять команд Премьер-Лиги попали в еврокубки. (talkSPORT)



Бывший игрок сборной Англии Тревор Синклер был признан банкротом, задолжав по налогам 36,000 фунтов. (Daily Mail)



Экс-игрока "Тоттенхэма" Деле Алли бросила подружка, удалив все совместные фото из социальных сетей. (The Sun)