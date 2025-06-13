Уолкер променял бы титул Премьер-Лиги на трофей с "Тоттенхэмом"

Кайл Уолкер Защитник Кайл Уолкер заявил, что променял бы один из своих титулов Премьер-Лиги с "Манчестер Сити" на трофей Лиги Европы с "Тоттенхэмом".

В завершившемся сезоне "Тоттенхэм", бывший клуб Уолкера, завоевал свой первый трофей с 2008 года, одержав победу в Лиге Европы.

В свое время Уолкер провел восемь бестрофейных лет в "Тоттенхэме", поэтому Кайл отлично понимает, что испытали игроки лондонской команды, когда победили "Манчестер Юнайтед" в финале.

"Я бы, наверное, променял один из своих титулов Премьер-Лиги — но не первый — на эту победу в Лиге Европы с "Тоттенхэмом", — сообщил Уолкер в своем подкасте.




Метки Манчестер Сити, Тоттенхэм, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2025 14:00

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  1. makeewadim 13.06.2025 14:58 # makeewadim
    Скромник.. Не давите на парня, дайте время определиться и с каким тутулом конкретно он готов расстаться! Будем следить за развитием событий разложения коры головного мозга от передоза тщеславия очередного колхозника

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