Уолкер променял бы титул Премьер-Лиги на трофей с "Тоттенхэмом"

Защитник Кайл Уолкер заявил, что променял бы один из своих титулов Премьер-Лиги с "Манчестер Сити" на трофей Лиги Европы с "Тоттенхэмом".

В завершившемся сезоне "Тоттенхэм", бывший клуб Уолкера, завоевал свой первый трофей с 2008 года, одержав победу в Лиге Европы.



В свое время Уолкер провел восемь бестрофейных лет в "Тоттенхэме", поэтому Кайл отлично понимает, что испытали игроки лондонской команды, когда победили "Манчестер Юнайтед" в финале.



"Я бы, наверное, променял один из своих титулов Премьер-Лиги — но не первый — на эту победу в Лиге Европы с "Тоттенхэмом", — сообщил Уолкер в своем подкасте.