"Ливерпуль" договорился о покупке Вирца за 116.5 млн. фунтов

"Ливерпуль" достиг договоренности о приобретении атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца за рекордные для всей Премьер-Лиги 137.5 млн. евро (116.5 млн. фунтов).

Журналист Фабрицио Романо еще пару дней назад сообщил, что "Ливерпуль" согласовал покупку Вирца, но тогда эта информация не нашла подтверждения со стороны других источников.



Как утверждают Sky Sports, The Athletic и другие авторитетные издания, "Ливерпуль" и "Байер" договорились только сейчас.



"Байер" гарантированно получит за Вирца 100 млн. фунтов, а еще 16.5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.



Это ощутимо меньше тех 150 млн. евро (127.6 млн. фунтов), в которые "Байер" оценивал свою звезду изначально.



Приняв предложение "Ливерпуля", одновременно "Байер" разрешил Вирцу обсудить условия личного характера и пройти медобследование у чемпионов Премьер-Лиги.



Все формальности будет улажены на следующей неделе, когда Вирц вернется из отпуска. Каких-либо сюрпризов ожидать не стоит — ранее Флориан дал понять, что рассматривает только вариант с "Ливерпулем".



Всю свою карьеру до сих пор Вирц провел в Леверкузене. В завершившемся сезоне Флориан забил 10 голов и отдал 12 результативных передач за "Байер" в Бундеслиге.



Добавим, 22-летний игрок сборной Германии станет самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, перекрыв трансфер полузащитника Мойсеса Кайседо из "Брайтона" в "Челси" за 115 млн. фунтов.