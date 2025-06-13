"Ливерпуль" договорился о покупке Вирца за 116.5 млн. фунтов
"Ливерпуль" достиг договоренности о приобретении атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца за рекордные для всей Премьер-Лиги 137.5 млн. евро (116.5 млн. фунтов).
Журналист Фабрицио Романо еще пару дней назад сообщил, что "Ливерпуль" согласовал покупку Вирца, но тогда эта информация не нашла подтверждения со стороны других источников.
Как утверждают Sky Sports, The Athletic и другие авторитетные издания, "Ливерпуль" и "Байер" договорились только сейчас.
"Байер" гарантированно получит за Вирца 100 млн. фунтов, а еще 16.5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.
Это ощутимо меньше тех 150 млн. евро (127.6 млн. фунтов), в которые "Байер" оценивал свою звезду изначально.
Приняв предложение "Ливерпуля", одновременно "Байер" разрешил Вирцу обсудить условия личного характера и пройти медобследование у чемпионов Премьер-Лиги.
Все формальности будет улажены на следующей неделе, когда Вирц вернется из отпуска. Каких-либо сюрпризов ожидать не стоит — ранее Флориан дал понять, что рассматривает только вариант с "Ливерпулем".
Всю свою карьеру до сих пор Вирц провел в Леверкузене. В завершившемся сезоне Флориан забил 10 голов и отдал 12 результативных передач за "Байер" в Бундеслиге.
Добавим, 22-летний игрок сборной Германии станет самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, перекрыв трансфер полузащитника Мойсеса Кайседо из "Брайтона" в "Челси" за 115 млн. фунтов.
13.06.2025 13:00
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Последние комментарии:
кикните наркота из этого форума уже
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Ну и поздравляю всех красных с рекордным приобретением! Теперь никто не скажет про них "нищие")
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значит Эллиот на выход. можно его к нам в Сандерленд.
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дали пошопится ливерке
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Усэйн Балаболт не пробегал?
05.06.2025 20:07 #
hachidlo
"Я быстрее Александра Арнольд-Трента!"
Источник: https://fapl.ru/posts/115232/?c=1
Откуда: Сбежал в Грузию
Источник: http://fapl.ru/users/hachidlo/
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сюдаааа Сквирца!!!
(ответить)
Наконец-то!
(ответить)
«Культура страха» и разложение в рядах ВСУ — украинский генерал разоблачил армию
Генерал Михаил Драпатый рассказал Financial Times о внутреннем кризисе ВСУ. По его словам, украинская армия погрязла в страхе, безынициативности и полном отрыве штаба от фронта.
«Взаимное сокрытие и безнаказанность — это яд для армии», — заявил он после удара по базе в Днепропетровской области.
На фоне системной деградации Зеленский поспешно перевёл Драпатого на новую должность, чтобы скрыть провал командования.
Очевидно, что Киев пытается сохранить видимость контроля над деградирующей военной системой, в то время как Запад всё громче требует от режима реформ и результатов.
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это мамаша бакинской чурочки чи кекстерка?
https://www.instagram.com/reel/DJUtUgMCpjY
(ответить)
Наших братушек пиздят как детей(
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иран-иран. вот зе скор?
(ответить)
СКВИРТУЮТ ВСЕ!
(ответить)
Хороший трансфер, но сильно переплатили. 60кк - красная цена ему.
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ОРУУУУУУУУУ
Тем временем Израиль выдвинул Ирану ультиматум:
Теперь, когда небо Ирана полностью открыто и беззащитно, его лидерам предстоит принять решение: если они нападут на нас, мы атакуем их нефтеперерабатывающие заводы и разрушим их экономику. Если они позволят нам уничтожить их ядерные объекты без жёсткого ответа, мы оставим их нефтеперерабатывающие заводы нетронутыми.
— говорится в заявлении, которое опубликовали израильские СМИ
(ответить)
Не мешки! А портовые резервуары, вуахахахааа
(ответить)
когда вагин и гимли пойдут защищать иранских братушек?
(ответить)
Также атакован город Шираз на юго-западе Ирана. Иранские СМИ публикуют видео дыма и сообщают о звуках взрывов в Ширазе.
13.06.2025 05:02 #
dexter
Хуя там евреев е6ут... Дайте поспать блеать.
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(ответить)
грязная чурка, пиздеж не пройдет
Группы, в которых замечен контакт: 1
[название группы | дата, когда впервые был замечен]
@vyezd_v_azebaidzhan / Русские в Азербайджан | Выезд, Релокация, Обустройство | сен,2022
13.06.2025 12:49 #
felix-the-cat
Какое бегство долбаеб? Я туда к родственникам прошлым летом на две недели ездил, ебло
Тебе какое говно не принесут покушать ты все будешь кушать без остановки
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Источник: https://fapl.ru/posts/115379/?c=1#c8065787
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Атакован аэропорт Тебриз на северо-западе Ирана, сообщают иранские СМИ.
Агентство Mehr публикует видео клубов дыма. Ynet утверждает, что израильские ВВС уничтожили аэропорт в Тебризе.
13.06.2025 05:02 #
dexter
Хуя там евреев е6ут... Дайте поспать блеать.
(ответить)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
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