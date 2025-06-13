"Ливерпуль" договорился о покупке Вирца за 116.5 млн. фунтов

Флориан Вирц "Ливерпуль" достиг договоренности о приобретении атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца за рекордные для всей Премьер-Лиги 137.5 млн. евро (116.5 млн. фунтов).

Журналист Фабрицио Романо еще пару дней назад сообщил, что "Ливерпуль" согласовал покупку Вирца, но тогда эта информация не нашла подтверждения со стороны других источников.

Как утверждают Sky Sports, The Athletic и другие авторитетные издания, "Ливерпуль" и "Байер" договорились только сейчас.

"Байер" гарантированно получит за Вирца 100 млн. фунтов, а еще 16.5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.

Это ощутимо меньше тех 150 млн. евро (127.6 млн. фунтов), в которые "Байер" оценивал свою звезду изначально.

Приняв предложение "Ливерпуля", одновременно "Байер" разрешил Вирцу обсудить условия личного характера и пройти медобследование у чемпионов Премьер-Лиги.

Все формальности будет улажены на следующей неделе, когда Вирц вернется из отпуска. Каких-либо сюрпризов ожидать не стоит — ранее Флориан дал понять, что рассматривает только вариант с "Ливерпулем".

Всю свою карьеру до сих пор Вирц провел в Леверкузене. В завершившемся сезоне Флориан забил 10 голов и отдал 12 результативных передач за "Байер" в Бундеслиге.

Добавим, 22-летний игрок сборной Германии станет самым дорогим приобретением в истории Премьер-Лиги, перекрыв трансфер полузащитника Мойсеса Кайседо из "Брайтона" в "Челси" за 115 млн. фунтов.




Метки Байер, Вирц, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 13.06.2025 13:48 # largo-winch
    кикните наркота из этого форума уже

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  2. largo-winch 13.06.2025 13:47 # largo-winch
    Ну и поздравляю всех красных с рекордным приобретением! Теперь никто не скажет про них "нищие")

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  3. largo-winch 13.06.2025 13:46 # largo-winch
    значит Эллиот на выход. можно его к нам в Сандерленд.

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  4. ooaaaa 13.06.2025 13:43 # ooaaaa
    дали пошопится ливерке

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  5. van-dijk 13.06.2025 13:40 # van-dijk
    Усэйн Балаболт не пробегал?

    05.06.2025 20:07 #
    hachidlo

    "Я быстрее Александра Арнольд-Трента!"

    Источник: https://fapl.ru/posts/115232/?c=1

    Откуда: Сбежал в Грузию

    Источник: http://fapl.ru/users/hachidlo/

    (ответить)

  6. bangladesh 13.06.2025 13:33 # bangladesh
    сюдаааа Сквирца!!!

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  7. noi39 13.06.2025 13:31 # noi39
    Наконец-то!

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  8. hunter022 13.06.2025 13:31 # hunter022
    «Культура страха» и разложение в рядах ВСУ — украинский генерал разоблачил армию

    Генерал Михаил Драпатый рассказал Financial Times о внутреннем кризисе ВСУ. По его словам, украинская армия погрязла в страхе, безынициативности и полном отрыве штаба от фронта.

    «Взаимное сокрытие и безнаказанность — это яд для армии», — заявил он после удара по базе в Днепропетровской области.

    На фоне системной деградации Зеленский поспешно перевёл Драпатого на новую должность, чтобы скрыть провал командования.

    Очевидно, что Киев пытается сохранить видимость контроля над деградирующей военной системой, в то время как Запад всё громче требует от режима реформ и результатов.

    (ответить)

  9. narcot 13.06.2025 13:27 # narcot
    это мамаша бакинской чурочки чи кекстерка?


    https://www.instagram.com/reel/DJUtUgMCpjY

    (ответить)

  10. mafia 13.06.2025 13:26 # mafia
    Наших братушек пиздят как детей(

    (ответить)

  11. zheka000000 13.06.2025 13:23 # zheka000000
    иран-иран. вот зе скор?

    (ответить)

  12. kukuruzko 13.06.2025 13:12 # kukuruzko
    СКВИРТУЮТ ВСЕ!

    (ответить)

  13. brown-ale 13.06.2025 13:12 # brown-ale
    Хороший трансфер, но сильно переплатили. 60кк - красная цена ему.

    (ответить)

  14. narcot 13.06.2025 13:08 # narcot
    ОРУУУУУУУУУ



    Тем временем Израиль выдвинул Ирану ультиматум:
    Теперь, когда небо Ирана полностью открыто и беззащитно, его лидерам предстоит принять решение: если они нападут на нас, мы атакуем их нефтеперерабатывающие заводы и разрушим их экономику. Если они позволят нам уничтожить их ядерные объекты без жёсткого ответа, мы оставим их нефтеперерабатывающие заводы нетронутыми.

    — говорится в заявлении, которое опубликовали израильские СМИ

    (ответить)

  15. sellman 13.06.2025 13:06 # sellman
    Не мешки! А портовые резервуары, вуахахахааа

    (ответить)

  16. narcot 13.06.2025 13:06 # narcot
    когда вагин и гимли пойдут защищать иранских братушек?

    (ответить)

  17. narcot 13.06.2025 13:05 # narcot
    Также атакован город Шираз на юго-западе Ирана. Иранские СМИ публикуют видео дыма и сообщают о звуках взрывов в Ширазе.



    13.06.2025 05:02 #
    dexter

    Хуя там евреев е6ут... Дайте поспать блеать.
    (ответить)

    (ответить)

  18. narcot 13.06.2025 13:04 # narcot
    грязная чурка, пиздеж не пройдет



    Группы, в которых замечен контакт: 1
    [название группы | дата, когда впервые был замечен]

    @vyezd_v_azebaidzhan / Русские в Азербайджан | Выезд, Релокация, Обустройство | сен,2022


    13.06.2025 12:49 #
    felix-the-cat

    Какое бегство долбаеб? Я туда к родственникам прошлым летом на две недели ездил, ебло

    Тебе какое говно не принесут покушать ты все будешь кушать без остановки
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    Источник: https://fapl.ru/posts/115379/?c=1#c8065787

    (ответить)

  19. narcot 13.06.2025 13:03 # narcot
    Атакован аэропорт Тебриз на северо-западе Ирана, сообщают иранские СМИ.

    Агентство Mehr публикует видео клубов дыма. Ynet утверждает, что израильские ВВС уничтожили аэропорт в Тебризе.


    13.06.2025 05:02 #
    dexter

    Хуя там евреев е6ут... Дайте поспать блеать.
    (ответить)

    (ответить)

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