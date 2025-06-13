Габриэль: "Родриго — это феномен"

Защитник "Арсенала" Габриэль Магальяэс рекомендовал своему клубу приобрести нападающего испанского "Реала" Родриго.

В завершившемся сезоне Родриго не имел твердого места в стартовом составе, что наводит партнера Габриэля по сборной Бразилии на мысли о смене клуба.



Одним из претендентов на оцениваемого в 70 миллионов фунтов Родриго считается "Арсенал", и Габриэль всячески это поддерживает.



"Я не знаю, случится ли это. Но, разумеется, я бы хотел. Он — это феномен. Я уже сказал людям, что он — это феномен. Если бы это зависело от меня, то он, конечно же, перешел бы", — цитирует Габриэля Daily Mail.