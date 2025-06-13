Робертсон: "Вирц — выдающийся талант"
Вице-капитан "Ливерпуля" Энди Робертсон считает, что его команда получит "выдающего таланта" в лице атакующего полузащитника Флориана Вирца.
В данный момент "Ливерпуль" находится на пороге приобретения Вирца у "Байера" за рекордные для всей Премьер-Лиги 127 миллионов фунтов.
Лишь в ноябре "Ливерпуль" победил "Байер" в Лиге Чемпионов (4:0), но Робертсон смог разглядеть талант Вирца еще во время Евро-2024, где сборная Шотландии с Энди в составе была разгромлена Германией со счетом 5:1.
"Он превосходно сыграл против нас. Он был тем, кто создавал проблемы, имея минимум пространства и совершая рывки за спину. Он может сочетать различные вещи".
"Тогда я увидел достаточно, чтобы понять, что он станет игроком топ-уровня. Он превосходно сыграл за сборную Германии против нас".
"Если нам удастся его подписать, к нам придет выдающийся талант. У нас уже много выдающихся талантов. Он является действительно хорошим игроком, и он лишь поможет нам. Если нам удастся его подписать, мы будем рады играть вместе с ним", — сообщил Робертсон Sky Sports.
13.06.2025 11:00
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Вот прикол будет если окажется за такие деньги переоцененным стеклом)
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