Вице-капитан "Ливерпуля" Энди Робертсон считает, что его команда получит "выдающего таланта" в лице атакующего полузащитника Флориана Вирца.

В данный момент "Ливерпуль" находится на пороге приобретения Вирца у "Байера" за рекордные для всей Премьер-Лиги 127 миллионов фунтов.



Лишь в ноябре "Ливерпуль" победил "Байер" в Лиге Чемпионов (4:0), но Робертсон смог разглядеть талант Вирца еще во время Евро-2024, где сборная Шотландии с Энди в составе была разгромлена Германией со счетом 5:1.



"Он превосходно сыграл против нас. Он был тем, кто создавал проблемы, имея минимум пространства и совершая рывки за спину. Он может сочетать различные вещи".



"Тогда я увидел достаточно, чтобы понять, что он станет игроком топ-уровня. Он превосходно сыграл за сборную Германии против нас".



"Если нам удастся его подписать, к нам придет выдающийся талант. У нас уже много выдающихся талантов. Он является действительно хорошим игроком, и он лишь поможет нам. Если нам удастся его подписать, мы будем рады играть вместе с ним", — сообщил Робертсон Sky Sports.