Соратник Трампа может стать совладельцем "Пэлас"

Вуди Джонсон, многолетний соратник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, является одним из претендентов на покупку доли Джона Текстора в "Кристал Пэлас".

Текстор был вынужден задуматься о продаже своих 43 процентов акций "Пэлас" после того, как над обладателями Кубка Англии нависла угроза исключения из Лиги Европы.



Дело в том, что Текстор также владеет "Лионом", а правила УЕФА запрещают двум клубам с общими владельцами выступать в одном европейском турнире.



По информации The Telegraph, в данный момент на покупку акций Текстора в "Пэлас" стоимостью 170 миллионов фунтов есть три претендента, включая упомянутого Джонсона, который владеет командой "Нью-Йорк Джетс" из американского футбола.



78-летний Джонсон известен близкими связями с Трампом и даже был послом США в Великобритании во время первого президентского срока Дональда.



Два других претендента — это игрок команды НБА "Голден Стэйт Уорриорз" Джимми Батлер и известный футбольный финансист Кит Харрис. Также Текстор может продать свою долю другим совладельцам "Пэлас" в лице Джоша Харриса и Дэвида Блитцера.