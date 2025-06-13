Соратник Трампа может стать совладельцем "Пэлас"
Вуди Джонсон, многолетний соратник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, является одним из претендентов на покупку доли Джона Текстора в "Кристал Пэлас".
Текстор был вынужден задуматься о продаже своих 43 процентов акций "Пэлас" после того, как над обладателями Кубка Англии нависла угроза исключения из Лиги Европы.
Дело в том, что Текстор также владеет "Лионом", а правила УЕФА запрещают двум клубам с общими владельцами выступать в одном европейском турнире.
По информации The Telegraph, в данный момент на покупку акций Текстора в "Пэлас" стоимостью 170 миллионов фунтов есть три претендента, включая упомянутого Джонсона, который владеет командой "Нью-Йорк Джетс" из американского футбола.
78-летний Джонсон известен близкими связями с Трампом и даже был послом США в Великобритании во время первого президентского срока Дональда.
Два других претендента — это игрок команды НБА "Голден Стэйт Уорриорз" Джимми Батлер и известный футбольный финансист Кит Харрис. Также Текстор может продать свою долю другим совладельцам "Пэлас" в лице Джоша Харриса и Дэвида Блитцера.
13.06.2025 10:00
Просмотров: 37
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: