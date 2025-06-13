Скотта Паркера не будет в "Брентфорде"
Главный тренер "Бернли" Скотт Паркер не претендует на вакантную должность в "Брентфорде".
Накануне "Брентфорд" окончательно попрощался со своим рулевым Томасом Франком, который заключил трехлетний контракт с "Тоттенхэмом".
Пресса называла Паркера одним из возможных сменщиков Франка в "Брентфорде", однако Sky Sports утверждает, что Скотта не будет в шорт-листе "пчел".
В прошлом сезоне "Бернли" под руководством Паркера оформил прямую путевку в Премьер-Лигу из Чемпионшипа, и в данный момент Скотт всецело сосредоточен на подготовке своей команды к элите.
13.06.2025 09:00
Просмотров: 206
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: