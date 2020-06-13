Трент признался, что "Реал" — единственный клуб, ради которого он бросил бы "Ливерпуль"

Защитник Трент Александер-Арнольд признался, что "Реал" был единственным клубом, ради которого он был готов бросить родной "Ливерпуле".

Накануне "Реал" официально представил Трента в качестве своего новичка, доверив 26-летнему англичанину футболку с 12-м номером.



Александер-Арнольд было непросто уходить из "Ливерпуля" после 20 лет в клубе, однако Трент уверен, что поступил правильно.



"Если честно, передо мной никогда не стояло вопроса, куда я могу отправиться. Вопрос был в том, отправлюсь я или нет (в "Реал"). Наверное, я долгое время знал, что это будет только "Реал", если я когда-либо покину Ливерпуль". Это был единственный клуб, ради которого я мог уйти".



"Затем это дошло до момента, когда тебе нужно принять решение, уйти или остаться, и это было непростое решение, потому что я провел в "Ливерпуле" так много времени. Но в конце концов ты должен решить, и мне кажется, я принял правильное решение", — цитирует Трента The Independent.