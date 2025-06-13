Босс "Баварии" объяснил, почему Вирц достается "Ливерпулю"

Флориан Вирц Спортивный директор немецкой "Баварии" Макс Эберль объяснил, почему его клуб проиграл борьбу "Ливерпулю" за атакующего полузащитника "Байера" Флориана Вирца.

В данный момент "Ливерпуль" завершает приобретение Вирца стоимостью около 127 миллионов фунтов, что станет трансферным рекордом для всей Премьер-Лиги.

Главным конкурентом "Ливерпуля" в борьбе за 22-летнего игрока сборной Германии была "Бавария", однако чемпионам Бундеслиги просто не хватило финансовой мощи.

"Если честно, я не знаю, смогли бы мы заплатить столько, сколько, по всей видимости, платит "Ливерпуль" сейчас".

"Флориан Вирц — выдающийся игрок. Мы могли представить его приобретение. Но когда закрывается одна дверь, открывается другая", — цитирует Эберля Evening Standard.




Метки Бавария, Байер, Вирц, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.06.2025 07:00

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  1. mrjingles 13.06.2025 07:28 # mrjingles
    Да кто такая, эта Бавария? Топ игроки выбирают Ливерпуль!

    (ответить)

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