Ван Бронкхорст договаривается о вхождении в штаб Слота

Бывший игрок "Арсенала" и сборной Голландии Джованни Ван Бронкхорст договаривается о своем вхождении в штаб главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота.

Напомним, после окончания этого сезона Слот лишился своего ассистента Джона Хейтингу, который возглавил "Аякс".



По информации Sky Sports, Слот собирается заменить Хейтингу другим своим соотечественником, Ван Бронкхорстом, чье назначение может быть подтверждено в ближайшие дни.



Ван Бронкхорст находится без работы с ноября, когда он был уволен с поста наставника "Бешикташа", продержавшись там только полгода. Также Джованни — как и сам Слот — возглавлял "Фейеноорд".



Еще в послужном списке 50-летнего голландца значатся "Гуанчжоу Сити" и "Рейнджерс", с которым он достигал финала Лиги Европы и выигрывал Кубок Шотландии.