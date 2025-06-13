"Брайтон" приобрел Костуласа

"Брайтон" объявил о приобретении нападающего греческого "Олимпиакоса" Хараламбоса Костуласа.

Костулас подписал с "Брайтоном" пятилетний контракт и официально присоединится к клубу Премьер-Лиги 1 июля.



Sky Sports оценивает трансфер 18-летнего грека в 37 миллионов евро (31.5 млн. фунтов), включая 2 млн. евро (1.7 млн. фунтов) в виде бонусов.



Если условия для указанных бонусов будут выполнены, Костулас станет самым дорогим греческим игроком всех времен, опередив Костаса Маноласа, которого "Наполи" приобрел у "Ромы" за 30.63 млн. фунтов в 2019 году.



Костулас является продуктом академии "Олимпиакоса", забив семь голов в 22 матчах греческого первенства в сезоне 2024/25.



"Он хочет играть в Премьер-Лиге, и мы в восторге от того, что смогли заполучить его в свою команду. Он обеспечит нам другие варианты игры в атаке, и мы хотим помочь ему адаптироваться в новой обстановке", — сообщил главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер.