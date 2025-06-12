Томас Франк возглавил "Тоттенхэм"

Томас Франк "Тоттенхэм" объявил о назначении Томаса Франка своим новым главным тренером.

Франк перебрался в "Тоттенхэм" из "Брентфорда" и получил контракт на четыре года — на один меньше, чем свой предшественник Анге Постекоглу, уволенный через 16 дней после триумфа "шпор" в финале Лиги Европы.

Франк прибыл из "Брентфорда" не один, а с тремя своими помощниками, включая ассистента Джастина Кокрейна, которого "пчелы" отчаянно пытались сохранить и даже рассматривали в качестве замены для Томаса.

Также тренерский штаб Франка в "Тоттенхэме" пополнил Андреас Георгсон, перейдя к "шпорам" из "Манчестер Юнайтед".

В качестве компенсации за Франка и его помощником "Брентфорд" получил около 10 миллионов фунтов.

51-летний датчанин тренировал "Брентфорд" с октября 2018. В 2021 "пчелы" вышли в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф Чемпионшипа и смогли закрепиться в элите.

При Франке "Брентфорд" финишировал в Премьер-Лиге на 13-м, девятом, 16-м и 10-м местах. В завершившейся кампании английского первенства "пчелы" забили 66 голов — только четыре команды сделали это больше.




Метки Брентфорд, Тоттенхэм, тренеры, Франк

Автор mihajlo   

Дата 12.06.2025 23:00

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  1. xusanov 12.06.2025 23:30 # xusanov
    Я люблю Челси!

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  2. narcot 12.06.2025 23:27 # narcot
    ухехеххехе




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  3. mufc1994 12.06.2025 23:10 # mufc1994
    А хохлов опять вые6али в жопу))

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