Томас Франк возглавил "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" объявил о назначении Томаса Франка своим новым главным тренером.
Франк перебрался в "Тоттенхэм" из "Брентфорда" и получил контракт на четыре года — на один меньше, чем свой предшественник Анге Постекоглу, уволенный через 16 дней после триумфа "шпор" в финале Лиги Европы.
Франк прибыл из "Брентфорда" не один, а с тремя своими помощниками, включая ассистента Джастина Кокрейна, которого "пчелы" отчаянно пытались сохранить и даже рассматривали в качестве замены для Томаса.
Также тренерский штаб Франка в "Тоттенхэме" пополнил Андреас Георгсон, перейдя к "шпорам" из "Манчестер Юнайтед".
В качестве компенсации за Франка и его помощником "Брентфорд" получил около 10 миллионов фунтов.
51-летний датчанин тренировал "Брентфорд" с октября 2018. В 2021 "пчелы" вышли в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф Чемпионшипа и смогли закрепиться в элите.
При Франке "Брентфорд" финишировал в Премьер-Лиге на 13-м, девятом, 16-м и 10-м местах. В завершившейся кампании английского первенства "пчелы" забили 66 голов — только четыре команды сделали это больше.
12.06.2025 23:00
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