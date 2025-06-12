Томас Франк возглавил "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" объявил о назначении Томаса Франка своим новым главным тренером.

Франк перебрался в "Тоттенхэм" из "Брентфорда" и получил контракт на четыре года — на один меньше, чем свой предшественник Анге Постекоглу, уволенный через 16 дней после триумфа "шпор" в финале Лиги Европы.



Франк прибыл из "Брентфорда" не один, а с тремя своими помощниками, включая ассистента Джастина Кокрейна, которого "пчелы" отчаянно пытались сохранить и даже рассматривали в качестве замены для Томаса.



Также тренерский штаб Франка в "Тоттенхэме" пополнил Андреас Георгсон, перейдя к "шпорам" из "Манчестер Юнайтед".



В качестве компенсации за Франка и его помощником "Брентфорд" получил около 10 миллионов фунтов.



51-летний датчанин тренировал "Брентфорд" с октября 2018. В 2021 "пчелы" вышли в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф Чемпионшипа и смогли закрепиться в элите.



При Франке "Брентфорд" финишировал в Премьер-Лиге на 13-м, девятом, 16-м и 10-м местах. В завершившейся кампании английского первенства "пчелы" забили 66 голов — только четыре команды сделали это больше.