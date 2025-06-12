"Юнайтед" вступил в борьбу за Экитике

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

В предыдущие недели Экитике настойчиво сватали в "Челси" и "Ливерпуль", но теперь, как утверждает Sky Sport Germany, на Уго появился еще один претендент из Премьер-Лиги.



За последние 48 часов "Юнайтед" установил контакт с "Айнтрахтом" и запросил всю информацию об условиях трансфера Экитике, дав понять о серьезности своих намерений.



Однако у Экитике остается еще четыре года по контракту, и "Айнтрахт" оценивает 22-летнего француза в 100 миллионов евро (85 млн. фунтов).



Несмотря на приобретение Матеуса Куньи и интерес к Бриану Мбемо из "Брентфорда", "Юнайтед" все еще находится в поисках центрального нападающего и, помимо Экитике, также следит за Виктором Дьекерешем из "Спортинга".